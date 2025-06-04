Французские Mirage 2000 нарисовали кривой трезубец в небе над Черным морем

Истребители Mirage 2000 французских ВВС осуществили "демонстрационный" полет в юго-западной части Черного моря, нарисовав в небе кривой трезубец. Об этом говорится в соцсетях Воздушных сил ВСУ.

В украинских ВВС утверждают, что "особенностью" полета стал его маршрут, который на мониторинговых картах отобразился как трезубец, национальный символ Украины.

Однако, судя по опубликованным скриншотам с ресурса Flightradar24, трезубец оказался кривым. В ВСУ же решили, что данный "жест" французских пилотов якобы является "демонстрацией поддержки, солидарности и стратегического партнерства с Украиной".

Также скриншоты с карты позволили определить, что "демонстрационный" полет ВВС Франции осуществляли над юго-западной частью Черного моря, примерно между Болгарией и Турцией. При этом полет прошел в непосредственной близости от маршрутов гражданских самолетов.