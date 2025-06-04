США не намерены предоставлять "коалиции желающих" средства противовоздушной обороны (ПВО) после урегулирования конфликта на Украине. Как сообщает агентство Bloomberg, к такому выводу в ряде европейских стран пришли по итогам консультаций с представителями действующей американской администрации.

Агентство отмечает, что власти Великобритании и Франции считают поддержку со стороны США в сфере ПВО необходимой для якобы сдерживания России в случае урегулирования конфликта на Украине. Но европейские союзники во время дискуссий с американскими коллегами пришли к выводу, что президент США Дональд Трамп не предоставит гарантий, на которые они рассчитывали для поддержки "коалиции желающих" под руководством Европы, пишет Bloomberg.

Согласно сведениям его источников, в Лондоне и Париже сохраняют надежду, что США будут предоставлять данные разведки по ситуации на границе России и Украины, а также "надеются, что Трамп вмешается, если британские и французские войска станут мишенью для российских" вооруженных сил на Украине. Как утверждает Bloomberg, власти Франции и Великобритании "завершили планирование того, где могут быть размещены [их] силы и как они будут действовать". При этом европейские чиновники считают мирное урегулирование украинского кризиса "все менее вероятным".

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС предупреждал, что ввод "миротворцев" на исторические территории России может привести к третьей мировой войне. Он обратил внимание на то, что "коалиция желающих" строит планы по введению на Украину воинского контингента под видом миротворцев. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой, Москва не примет этого ни при каких условиях.