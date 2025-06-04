Mash: Хакеры лишили ВСУ доступа к спутниковым снимкам Maxar
Хакеры из групп Killnet и Beregini лишили ВСУ доступа к спутниковым снимкам Maxar, которые украинское командование использовало для анализа боевой обстановки и наведения западных систем вооружения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
"Хакеры Killnet и Beregini взломали систему, скачав данные российских объектов, из-за чего сервис перестал работать", - говорится в публикации.
Это снизит оперативную осведомленность ВСУ, затруднит отслеживание войск и изменений на поле боя, указывает Mash.
Как напоминает канал, Maxar считается разведслужбой под гражданским прикрытием.
Ранее стало известно, что хакеры получили доступ к приложению ВСУ для мониторинга воздушного пространства Украины.