Хакеры лишили ВСУ доступа к спутниковым снимкам Maxar

Хакеры из групп Killnet и Beregini лишили ВСУ доступа к спутниковым снимкам Maxar, которые украинское командование использовало для анализа боевой обстановки и наведения западных систем вооружения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Хакеры Killnet и Beregini взломали систему, скачав данные российских объектов, из-за чего сервис перестал работать", - говорится в публикации.

Это снизит оперативную осведомленность ВСУ, затруднит отслеживание войск и изменений на поле боя, указывает Mash.

Как напоминает канал, Maxar считается разведслужбой под гражданским прикрытием.

Ранее стало известно, что хакеры получили доступ к приложению ВСУ для мониторинга воздушного пространства Украины.