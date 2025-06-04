В КНДР подняли перевернувшийся на глазах у Ким Чен Ына эсминец

Северная Корея подняла и перевела в равновесное состояние перевернувшийся эсминец класса «Чхве Хён», который частично затонул в ходе церемонии спуска на воду. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«После аварии Северная Корея заявила, что задержала нескольких чиновников , а Ким Чен Ын приказал восстановить судно перед заседанием правящей партии в этом месяце. Коммерческие спутниковые снимки показывают, что рабочие порта в Чхонджине сделали значительный шаг к этой цели», — отмечается в материале.

Дополнительно уточняется, что западные военные аналитики сомневаются в скорой возможности восстановить судно. По их словам, верфь в Чхонджине специализируется на ремонте рыболовных суден и не предназначена для восстановления военных кораблей.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын стал свидетелем того, как во время церемонии новый эсминец не сошел на воду как нужно. Церемония проходила 21 мая в Чхонджине. Ким Чен Ын наблюдал весь процесс аварии и дал оценку, что произошедшее является недопустимой серьезной аварией и преступлением. Он потребовал восстановить корабль до июньского пленума Центрального комитета партии.