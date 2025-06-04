Россия выразила решительный протест Японии из-за инцидента у своих границ

Россия направила официальный протест Японии из-за учебных стрельб вблизи своих границ. Как сообщает пресс-служба МИД РФ, решительный протест был заявлен Посольству Японии в Москве по поводу инцидента, произошедшего 23 мая в открытом море в 18,5 километра к северо-востоку от мыса Сирэтоко (остров Хоккайдо).

«Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с проведением 23 мая в открытом море в 18,5 километра к северо-востоку от мыса Сирэтоко (о.Хоккайдо) тренировочных стрельб с участием патрульного катера „Кавагири“», — написали на сайте МИД.

Патрульный катер «Кавагири» японского Управления безопасности на море провел тренировочные стрельбы без предварительного уведомления иностранных судов.

Российское ведомство отмечает, что такие действия представляют собой прямое нарушение международного права и создают угрозу для гражданского судоходства и безопасности российских граждан. В дипломатической ноте, переданной японской стороне, Россия потребовала разъяснить обстоятельства произошедшего и принять исчерпывающие меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Япония открыла огонь у российских границ

Ранее Yomiuri сообщал, что японская береговая охрана осуществила учебные стрельбы в акватории к западу от острова Кунашир, не оповестив об этом заранее. В рамках маневров сотрудники береговой охраны произвели 66 выстрелов из пулемета калибра 13 миллиметров, а также осуществили запуск двух сигнальных ракет. После завершения учений представители ведомства обнаружили, что не разместили соответствующее уведомление на официальных информационных платформах.