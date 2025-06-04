США решили не предоставлять помощь иностранным силам на Украине

США отказываются предоставить средства противовоздушной обороны (ПВО) для поддержки иностранных «сил обеспечения безопасности», которые Великобритания и Франция планируют разместить в послевоенной Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, премьер-министр Великобритании Кир Стармер настаивал на том, что так называемый «бэкстоп» США необходим для удержания России от нарушения любого будущего соглашения о прекращении огня.

«Однако европейские союзники пришли к выводу в ходе обсуждений со своими американскими коллегами, что президент [США] Дональд Трамп не предоставит гарантий, которые они добивались для поддержки возглавляемой Европой "коалиции желающих"», — передает Bloomberg слова источников.

Уточняется, что нежелание США предоставить поддержку, которую ищут их европейские партнеры, подчеркивает, как западные союзники расходятся во мнениях о том, как противостоять России в конфликте на Украине. По словам европейских чиновников, гарантии США необходимы наряду с мощными украинскими силами, поддерживаемыми союзнической подготовкой и войсками.

Ранее стало известно, что Великобритания и Франция завершили разработку плана размещения сил на Украине. Однако его реализация отложена до возобновления переговоров о прекращении огня.