ПВО для охраны украинских объектов гниет в польских лесах

В Польше — околовоенный скандал. На взлетно-посадочной полосе аэродрома деревни Лашки близ украинской границы обнаружены брошенные, никем не охраняемые 8 контейнеров с оружием. Как выяснилось, там находилось вооружение для противовоздушной обороны, предназначенное для Украины.

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Почему груз оказался брошенным и не добрался до потребителя, а главное, кому он вообще принадлежит, сейчас разбираются в польском МВД. Как сообщил журналистам пресс-секретарь этого ведомства Яцек Добжиньский, вооружение без охраны на аэродроме складировала некая частная фирма, «которая имеет лицензию на оборот оружия". При этом до сих пор не удалось выяснить, у кого эта фирма вообще приобрела детали для противовоздушной обороны. В МВД категорически опровергают, что контейнеры имеют отношение к «запасам польской армии».

Эту же информацию подтвердили в Минобороны Польши.

«Обнаруженные в городе Лашки Подкарпатского воеводства контейнеры с боеприпасами и оружием не являются собственностью Войска польского».

В общем, интересная схема получается. Частная компания «гуманитарными поставками» вряд ли будет заниматься. То есть ей за вооружение перечислили деньги, и наверняка — не малые. До адресата оплаченный товар явно не дошел. Значит, скорее всего, речь идет о схеме, когда фирма-поставщик и заказчик просто договариваются и «пилят» деньги между собой под видом закупок необходимого вооружения.

Дойдет ли оно куда-нибудь или сгниет на обочине где-нибудь в приграничной деревне, по сути, никого не интересует. А ведь наверняка, на него потрачены деньги из выделенных европейцами траншей. Во всем этом бардаке придется теперь разбираться польским полицейским. Интересно, обнародуют ли результаты расследования?