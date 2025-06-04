Белоусов обсудил в Минобороны разминирование приграничья

Министр обороны России Андрей Белоусов поднял вопрос о разминировании приграничья в Курской области.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

«На совещании 22 мая президент поставил задачу создать все необходимые и достаточные условия для того, чтобы граждане России могли как можно быстрее вернуться в свои дома в Курской области. От нас с вами зависит создание этих условий в части разминирования территорий, дорог и местности», — заявил Белоусов на совещании.

Он добавил, что совместными усилиями подразделений Минобороны и МЧС была разминирована большая часть ранее оккупированных территорий Курской области, однако работа продолжается.

Пресс-служба МЧС России в официальном Telegram-канале также сообщила, что пиротехники МЧС РФ за минувшие сутки обезвредили более 200 взрывоопасных предметов в приграничных районах Курской области.

В заявлении говорится, что специалисты ежедневно разминируют территорию региона. Чаще всего они находят различные суббоприпасы, в том числе зарытые в землю мины «колокольчики».