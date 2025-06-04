В подполье сообщили о сотнях погибших после удара по полигону ВСУ под Полтавой

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев раскрыл последствия удара по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Полтавой.

Он сообщил в своем Telegram-канале, что тела погибших вывозят грузовиками.

«Более 400 погибших. 67 опознанных иностранцев. Вывезли трупов 9 грузовиков на данный момент. (...) До сих пор идут раскопки: земля шевелится и стонет», — пишет Лебедев.

Он также отметил, что тела опознанных иностранных военных сортируют отдельно.

Ранее 4 июня стало известно, что по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ под Полтавой был нанесен ракетный удар. Как отмечается в публикации, в момент удара на полигоне находились военнослужащие, выполнявшие учебные задания.