Путин: Украина несет огромные потери и отступает по всей линии фронта

Киевский режим перешел к организации террористических актов, неся потери и пытаясь запугать Россию. На это указал президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Еще совсем недавно украинские власти и их союзники грезили о стратегическом поражении России на поле боя, - напомнил российский лидер. - Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов".