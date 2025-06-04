Рютте пригрозил сокрушительным ответом на нападение на страны НАТО

Регионы Балтийского и Черного морей находятся в зоне ответственности НАТО. Такое заявление перед встречей главы Минобороны стран-членов блока сделал генсек альянса Марк Рютте.

Его попросили прокомментировать рост напряженности в Балтийском регионе, в том числе из-за танкеров, которые на Западе считают частью российского теневого флота.

«Что касается Балтийского региона, но это также справедливо для Черного моря и других регионов НАТО, то подводная инфраструктура там находится под постоянной угрозой», — ответил Рютте, отметив, что именно для обеспечения безопасности, в том числе в этих регионах, страны альянса должны нарастить затраты на оборону.

Также он пригрозил «разрушительным ответом» на нападение на страны НАТО.

Ранее Рютте заявил, что НАТО все еще рассматривает возможность членства Украины. При этом, по его словам, данный вопрос не зависит от прекращения огня или заключения мирного договора между Москвой и Киевом.