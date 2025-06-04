Гражданин США, переехавший в Московскую область, пошел добровольцем на СВО, чтобы доказать, что достоин того, чтобы стать россиянином. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы с женой и детьми хотим быть гражданами этой великой страны, я хочу на деле доказать, что достоин быть ее частью. Поэтому иду на СВО», — заявил американец.

В Штатах мужчина работал на заводе в штате Техас. По словам гражданина США, ему и его семье надоела пропаганда ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и падение уровня культуры, поэтому американцы решили переехать в Россию. Сейчас они учат русский язык и изучают культуру новой для них страны, а также думают, где поселиться.

В апреле не стало 21-летнего американца Майкла Глосса, который участвовал в военном конфликте с Украиной на стороне России. Его мать служит замдиректора ЦРУ США, а отец возглавляет компанию, разрабатывающую ПО для Пентагона и других силовых ведомств.