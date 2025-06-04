Эстония вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Эстония вышла из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин. На пленарном заседании Рийгикогу (парламента) инициативу о денонсации данной международной договоренности поддержал 81 из 101 депутата, сообщил сайт издания Postimees.

"Эстония присоединилась к Оттавской конвенции более 20 лет назад. С тех пор ситуация в сфере безопасности в Европе и регионе Балтийского моря значительно ухудшилась, а военная угроза возросла", - приводятся в сообщении аргументы парламента в пользу выхода из конвенции.

Как отмечал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, когда страна в одностороннем порядке накладывает на себя ограничения на вооружения, которые использует ее противник, она ставит себя в невыгодное положение. По словам министра, выход из Оттавской конвенции предоставит эстонской армии больше гибкости и свободы в выборе решений, которые при необходимости можно будет принять для защиты страны.