Минобороны Нидерландов заявило о выделении пакета помощи Украине в €400 млн

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил о решении выделить Украине новый пакет помощи на сумму €400 млн для укрепления морской безопасности.

«Я объявляю о новом пакете помощи в размере €400 млн для укрепления морской безопасности», — приводит РИА Новости слова министра обороны.

В рамках данного пакета предусмотрено предоставление более 100 различных судов, включая патрульные и транспортные катера, а также суда-перехватчики.

Брекелманс также отметил, что в пакет войдут свыше 50 морских беспилотников, датчики и запчасти.

В апреле глава МО Нидерландов заявил о выделении €150 млн на укрепление ПВО Украины.