Механики рассказали, как адаптируют гражданскую технику под нужды СВО

Механики российской армии рассказали, как адаптируют гражданскую технику под нужды военных. Как сообщают «Известия», в современных войсках постоянно модернизируются не только дроны или оружие, но и машины и мотоциклы.

Слесари-механики отряда «Русь» отметили, что транспорт не должен подводить штурмовиков в нужный момент, особенно на важнейшем участке в ДНР, возле Часова Яра. Переделывается все — «Нивы», «Буханки», мотоциклы и квадроциклы.

«Здесь наваривается сзади кресло, чтобы стрелок мог сидеть. "Трехсотого" можно всегда положить», — рассказал боец ОШО «Русь» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным Борман, демонстрируя модернизированную под пикап «Ниву».

Боец с позывным Еж будет одним из тех, кто отправится на этом пикапе в Часов Яр. Военнослужащий сейчас готовится к боевому выходу, а первый штурмовой опыт случился еще в далеком 2014 году под Краматорском в составе донбасских ополченцев. Он подчеркнул, что готов выполнять самые опасные задачи не из-за денег — он делает это ради справедливости.