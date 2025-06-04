Писториус рассказал, когда ВСУ получат первое дальнобойное оружие

Первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине в рамках соглашения с Берлином, поступит на вооружение ВСУ через несколько недель. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус по прибытии на встречу контактной группы по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

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Писториус утверждает, что эти дальнобойные боевые системы были произведены в рамках германо-украинского проекта.

"Первые системы могут быть задействованы в Вооруженных силах Украины уже через несколько недель", - заявил немецкий министр.

Также он сказал, что намерен продвинуть инициативу по ПВО и сподвигнуть партнеров по НАТО к тому, чтобы те поделились с Украиной системами Patriot.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия, Франция, Великобритания и США больше не ограничивают дальнобойность поставляемого Украине оружия. Позже он уточнил, что это было сделано еще "несколько месяцев назад".

При этом он ушел от прямого ответа на вопрос, будет ли Германия поставлять ракеты Taurus Украине, дальнобойность которых достигает 500 км.