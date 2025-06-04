Продвижение российских военных в зоне спецоперации может стать «удавкой на шее» Киева и вынудить его пойти на уступки и согласиться на мирный договор. Об этом заявил News.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, украинские каналы в Telegram «панически» оценивают ситуацию, которая складывается для Вооруженных сил Украины.

«Анализируя эту информацию, китайская пресса оценивает результаты начала нашего летнего наступления как позитивные и как удавку на шее киевской власти, которая может вынудить эту власть согласится на те условия мирного договора, которые мы сейчас предложили в качестве меморандума», - заметил Кнутов.

В ходе второго раунда мирных переговоров в Стамбуле, который состоялся 2 июня, Россия и Украина обменялись меморандумами, где изложены условия урегулирования. Российский документ предполагает выборы на Украине не позднее 100 дней после отмены военного положения, запрет на поставки зарубежных вооружений, международное признания новых регионов России, а также гарантии нейтралитета Украины и защиты русскоязычного населения.