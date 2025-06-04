Битва за один из ключевых узлов военной логистики ВСУ в Сумской области началась в среду, 4 июня. По данным с мест, российская армия начала штурм населенного пункта Яблоновка. Ее освобождение позволит нам завершить операцию по охвату Юнаковки, за которую изо всех сил держится противник и которая открывает прямой путь к Сумам.

Между тем враг уже открыто признает, что Сумская область, несмотря на то, что именно здесь находился тыл курской группировки ВСУ, оказалась не готовой к нашему наступлению. По словам военных вместо укреплений, на которые были выделены немалые суммы денег — имитация.

© Лина Корсак

ВС РФ в среду продолжили расширять контроль в Сумской области, которая, как предполагается будет превращена в буферную зону безопасности. Напомним, Сумы служили главным логистическим хабом для вторжение врага в наше приграничье. В этом «гадюшнике» (так некоторые военные называют Сумы) до сих пор находятся все штабы и управление всей группировкой ВСУ, которая время от времени пытается атаковать Курскую, Брянскую и Белгородскую области.

«Искандер» превратил подземный бункер в Сумах в братскую могилу офицеров НАТО

Так, российские вооруженные силы 4 июня при поддержке ВКС и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» отбили несколько опорных пунктов противника на подступах к Яблоновке и продолжили штурм села.

Напомним, освобождение Яблоновки позволит нам завершить операцию по охвату Юнаковки, за которую пытаются держаться подразделения ВСУ, возможно, рассчитывая снова зайти в Курскую область. Во время курской операции ВСУ именно Юнаковка, наряду с Суджей, была одним из основных узлов военной логистики врага.

Со взятием под контроль Юнаковки и встречи наших группировок в Яблоновке, объясняют военные, будет отсечена первая внешняя рокадная дорога Сумской области, что позволит пресечь переброску резервов и боеприпасов.

Между тем, сообщается, что до Сум осталось 17 километров, и наши дроны и дальнобойная артиллерия достигают любой точки города. Это большой транспортный узел. Туда ведут дороги с Чернигова, Полтавы, Харькова.

Во вторник во время комбинированного удара по Сумам там был поражен штаб группировки ВСУ «Сумы» и главное здание СБУ, которые находились в здании машиностроительного колледжа. Удар оказался очень болезненным для врага, так как во время удара в здании проходило совещание с участием офицеров НАТО, координирующих действия диверсионных групп на территории России.

После удара с места взрыва вывезли десятки пострадавших, сам колледж был оцеплен. В среду, 4 июня, наши удары по Сумам продолжились. «Герани» поразили терминал «Новой Почты», которая с начала конфликта работает на ВСУ, обеспечивая военные перевозки.

Между тем, военнослужащие вражеской армии признают, что Сумская область оказалась абсолютно не готова к нашему наступлению, при том, что времени и финансов для подготовки было предостаточно. Так, по словам нардепа Марьяны Безуглой, фортификации в регионе — худшие по всей линии фронта, а генштаб и местные власти просто провалили организацию обороны.

Военные же, находящиеся в Сумах, сравнивают этот участок фронта с «тренировочным полигоном», на котором нет ни укрытий, ни логистики, ни нормальной координации. Впрочем, российские эксперты призывают не заниматься раньше времени шапкозакидательством: главком ВСУ Сырский подготовил резерв, который может быть пущен в ход в Сумской области.