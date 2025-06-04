Появилось видео снайперского сброса, уничтожившего ИМР на базе Leopard 1

Бойцы российской армии показали снайперскую точность, когда добивали многотонную гусеничную бронемашину Wisent 1MC формирований киевского режима.

Созданный на основе немецкого основного боевого танка Leopard 1 тральщик использовался во время одной из попыток вторжения на нашу территорию. Атака была отражена, а противник отступил, бросив различные образцы боевой и инженерной техники.

Судя по видео, размещенному в военно-аналитическом Telegram-канале Lostarmour, у "Бизона" (так переводится название машины) соскочила с катков гусеничная лента. Бросивший его экипаж эвакуировался не через верхние люки, а использовал имеющийся в левом борту, который не успели закрыть.

Именно через него и попала в отделение управления сброшенная с борта БПЛА миниатюрная бомба, после взрыва которой внутри начался сильный пожар, продолжавшийся долгое время и лишивший машину пригодности.