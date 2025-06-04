Белоусов обратился к воюющим в ДНР российским войскам

Глава Минобороны России Андрей Белоусов обратился к воюющим в Донецкой народной республике (ДНР) российским войскам. Его слова приводит пресс-служба военного ведомства в Telegram.

Поводом обращения стало установление армией России контроля над населенным пунктом Редкодуб в ДНР.

В обращении к личному составу 283-го мотострелкового полка Белоусов отметил храбрость и самоотверженность солдат и офицеров. Министр поблагодарил личный состав соединения за успешное выполнение поставленных задач.

Белоусов поздравил бойцов, освободивших Новое в ДНР

4 июня Минобороны также сообщило о переходе под российский контроль населенного пункта Кондратовка Сумской области. Операцию по освобождению осуществляли бойцы из подразделения «Север».