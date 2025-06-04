«Выбили врага»: что происходит в зоне спецоперации 4 июня?

Российские военнослужащие продолжают наступление на различных участках фронта, идут бои, и Вооруженные силы Украины пытаются удержать позиции. Что происходит в зоне спецоперации, разбиралось издание News.ru.

По словам военкора WarGonzo, которого цитирует издание, на Запорожском направлении идут позиционные бои и «серьезных изменений линии боевого столкновения не фиксируется».

«На Южно-Донецком направлении ВСУ продолжают предпринимать попытки контратаковать, что сильно замедляет, но не останавливает продвижение наших войск в направлении населенного пункта Комар, а также выход ВС РФ к границе с Днепропетровской областью», - отмечает он.

В свою очередь блогер Олег Царев сообщил, что на Угледарском направлении ВС РФ со стороны Зеленого Поля и Вольного Поля сражаются за опорники южнее Шевченко, а в районе Веселого и Федоровки идет зачистка территории вдоль восточного берега реки Мокрые Ялы.

«ВС РФ выбили врага из нескольких опорников вблизи Комара. Севернее трассы между Богатырем и Комаром продвижение идет широким фронтом до трех километров в глубину. Сообщают об активизации боев в Алексеевке, наши закрепились на территории села. На Покровском фронте идут упорные бои вблизи границы с Днепропетровской областью. В Орехово противник удерживает последние позиции в западной части села, наши зачистили лесополосу севернее Котляровки», - отметил он.

Бои также идут в Новониколаевке и в Новосергеевке, возможно, началось и сражение за ключевой поселок на подступах к Мирнограду. При этом на Купянском направлении относительное затишье, пояснил он.

А Telegram-канал «Дневник десантника» утверждает, что в микрорайоне Шевченко российские войска «продолжают давить врага, зачищая здания и постройки», есть продвижение и в Ступочках.

Минобороны РФ информацию военных блогеров пока не комментировало. Накануне российское военное ведомство сообщило, что подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области.