Стало известно, сколько Польша потратила на помощь Украине

Польша выделила на помощь Украине около 5 млрд евро. Такую сумму озвучил в интервью Rzeczpospolita глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Дариуш Луковский.

«По нашим оценкам, мы оказали Украине поддержку, в том числе военную, на сумму почти 5 млрд евро», - пояснил он.

Глава Бюро национальной безопасности признал, что такая сумма «не выводит Польшу на лидирующие позиции», однако поддержка была оказана в «ключевой момент», когда в других странах только шли обсуждения.

«Мы предоставили сотни танков и транспортеров, что позволило оснастить войска в масштабе более дивизии», - пояснил он, отметив, что и сейчас Польша продолжает помогать Украине, «обеспечивая связью украинские войска с использованием Starlink, предоставляя запасные части к технике, а также целый спектр боевых средств».

Ранее на президентских выборах в Польше победу одержал Кароль Навроцкий, известный своей критикой Киева. Новый польский лидер отмечал, что за помощь Украине «Польша ничего не получила».

Он также обвинял Киев в создании несправедливой конкуренции для польских фермеров и критиковал украинских беженцев, которые не работают. Навроцкий обещал, что поляки будут иметь преимущество перед украинцами в получении услуг в сферах здравоохранения и образования.