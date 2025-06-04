Верховная Рада поддержала закон о мобилизации мужчин старше 60 лет

Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении закон о добровольной мобилизации мужчин старше 60 лет. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

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В соответствии с законопроектом, добровольцам станут предлагать контракт на один год с испытательным сроком в 2 месяца и возможностью досрочно прекратить службу. Подчеркивается, что решение по контракту будет принимать командир подразделения, а согласовывать Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает «Лента.ру».

При этом в Каменце-Подольском, расположенном в Хмельницкой области Украины, местные жители провели акцию протеста, заблокировав автомобиль территориального центра комплектования (ТЦК) и повредив его шины.

Противостояние с военкоматами на Украине нередко заканчивается трагедией. Так, сотрудники ТЦК под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации. От полученных ранений мужчина умер на месте.

17 мая Минобороны Украины сообщило, что полиция будет осуществлять доставку в ТЦК военнообязанных, ранее имевших статус ограниченно годных, для прохождения медкомиссии в случае их неявки по повестке. Основанием для административного задержания и доставки будут обращения военкоматов.