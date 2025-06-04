Вооруженные силы России (ВС РФ) зачистили от солдат украинской армии населенный пункт Кондратовка в Сумской области и Редкодуб в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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Об этом в среду, 4 июня, сообщили в Минобороны.

— В результате активных действий подразделения группировки войск «Север» завершили освобождение населенного пункта Кондратовка Сумской области, — уточнили в ведомстве.

При этом к освобождению села Редкодуб причастна другая российская группировка войск — «Запад».

Ранее российская армия впервые приняла решение ударить по городу Николаеву на Украине «Кинжалом». В городе поднялся столб дыма после прилета. Местные жители сообщали о перебоях в электричестве.

Недавно ВС РФ также нанесли удары по цехам производства ударных БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) и по местам их запуска и хранения. Российские средства ПВО также сбили две ракеты Storm Shadow и 316 украинских дронов, из них 205 — за пределами зоны спецоперации.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов отметил, что солдаты российской армии успешно наступают в зоне проведения специальной военной операции на Украине.