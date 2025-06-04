В Варшаве высказались о присутствии ядерного оружия РФ в Белоруссии

Глава польского Бюро национальной безопасности Дариуш Луковский заявил, что Варшава не обладает доказательствами присутствия ядерного оружия РФ в Белоруссии. Об этом он заявил изданию Rzeczpospolita.

По словам Луковского, Польше известно, что в Белоруссии готовятся элементы инфраструктуры, боевые платформы для размещения ядерного оружия и проводится обучение с участием российских инструкторов. Однако в Варшаве не уверены, что оружие уже размещено.

«Хотя [глава Белоруссии Александр] Лукашенко и заявил о наличии ядерного оружия в Белоруссии, у нас нет веских доказательств этого», - подчеркнул глава польской спецслужбы.

По его мнению, размещение ядерного оружия вблизи польских границ «с военной точки зрения бессмысленно, поскольку они находятся в зоне действия многих классических высокоточных видов оружия». Жуковский назвал заявления о ядерном оружии «элементом политической игры».

В декабре 2024 года Лукашенко заявил, что на территории страны размещен «не один десяток» ядерных боеголовок. Об этом он рассказал во время визита на предприятие в Борисове. Сотрудники предприятия задали ему вопрос о планах по размещению в стране новых российских ракет «Орешник».

«Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: «А, это шутка, никто ничего не ввез». Ввезли. А то, что они [оппоненты - прим.ред.] говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли», - сказал Лукашенко в ответ.

Глава Белоруссии отметил, что речь идет о тактическом ядерном оружии, которое может быть в пять раз мощнее «Орешника». Он добавил, что предупредил «всех своих врагов, «друзей» и соперников» о «мгновенном» ответе в случае посягательства на белорусскую территорию.

В 2023 году в Минобороны РФ сообщили, что белорусские военные получили российский ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ядерное оружие. Также сообщалось, что часть белорусских самолетов штурмовой авиации теперь могут наносить удары «средствами поражения в ядерном оснащении».