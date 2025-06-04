Рогов назвал попытку Киева атаковать Крымский мост людоедской выходкой

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал людоедской выходкой попытку Киева атаковать Крымский мост.

«Террорист Зеленский и его пособники должны ответить за подобную людоедскую выходку», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Крымский мост не пострадал от действий ВСУ. Он добавил, что Москва принимает меры предосторожности, исходя из сущности Киева.