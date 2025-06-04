Париж предоставит Киеву до 1,5 миллиарда евро финансовых гарантий

Власти Франции пообещали предоставить Украине финансовые гарантии на сумму в 1,5 миллиарда евро для оборонных закупок у французских компаний и совместного военного производства. Об этом сообщается на сайте французского правительства.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру провел встречу со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем 3 июня. В ходе переговоров Байру подтвердил «непоколебимую приверженность» поддержке Украины.

В офисе Байру подчеркнули, что в ходе этой встречи было принято несколько «конкретных обязательств». Они направлены на продолжение военной поддержки Украины, восстановление ее инфраструктуры и «подготовку к европейскому будущему Украины».

«Франция намерена поддерживать развитие оборонно-промышленного потенциала во Франции и на Украине», - подчеркивается в сообщении.

В офисе Байру заявили, что это обязательство вскоре будет конкретизировано путем создания правовой и финансовой основы для дальнейшей мобилизации французских оборонных предприятий. С этой целью Украине будет предоставлен пакет финансовых гарантий в размере до 1,5 миллиарда евро.

С помощью этого шага Киев и Париж рассчитывают «проложить путь к долгосрочному партнерству, которое позволит укрепить производственные и инновационные технологические возможности французской и украинской оборонной промышленности».

Ранее стало известно, что в 2026 году Франция выделит Украине еще 200 миллионов евро на восстановление инфраструктуры. В марте Париж объявил о выделении Украине нового масштабного пакета военной помощи на два миллиарда евро, включащего ракеты для истребителей Mirage.