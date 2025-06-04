«Не в пользу Украины»: западные СМИ оценили атаки Киева на аэродромы РФ

Редактор отдела мнений Politico Джейми Деттмер заявил, что преимущество в украинском конфликте остается за Россией - вне зависимости от того, будут ли введены против Москвы более жесткие экономические санкции. По его мнению, Украина не смогла изменить тенденцию на поле боя атаками на российские аэродромы.

Деттмер отметил, что Россия наращивает производство беспилотников и баллистических ракет. Из-за этого ситуация в воздухе становится все более сложной для Украины, подчеркнул он.

Считается, что у Киева есть восемь батарей ракет Patriot, однако только шесть из них функционируют одновременно из-за ремонтов и графиков технического обслуживания, заявил Деттмер. Он назвал Patriot единственным оружием, которым Украина располагает для перехвата российских баллистических ракет. Часто для того, чтобы сбить приближающуюся ракету, требуется пара перехватчиков Patriot.

Точное количество ракет Patriot, имеющихся у Украины, остается тщательно охраняемым секретом. Но большинство военных наблюдателей подозревают, что их меньше 200. Даже если президент США Дональд Трамп пополнит запасы или позволит Украине закупить больше ракет и батарей, компания Lockheed Martin планирует увеличить выпуск ракет только до около 600 в год. Даже сочувствующая Украине администрация США не захотела бы, чтобы все эти ракеты были переданы Киеву, подчеркнул Деттмер.

«По сути, математика не в пользу Украины», - заключил автор статьи.

Первого июня в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов. В Минобороны РФ назвали случившееся терактом и отметили, что целями атак стали военные аэродромы.

Военные сообщили, что атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены. В Мурманской и Иркутской областях дроны вызвали возгорание нескольких единиц авиационной техники, пожары были ликвидированы. Жертв в результате атак не было.