На военный аэродром в Чугуеве перебазировались как минимум три вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk американского производства. Об этом сообщило харьковское подполье.

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Площадка некогда существовавшего в Чугуеве авиационного училища теперь используется ВСУ для сборки дронов, обучения операторов БПЛА, а также текущего обслуживания вертолетов армейской авиации и навески на них вооружения. Поэтому ВС РФ регулярно наносят по аэродрому удары ракетами и дронами.

Ранее здесь были замечены французские военно-транспортные вертолеты Airbus H225 Super Puma. Во всем мире полеты машин этого типа приостановлены с 2016 года из-за высокой аварийности. Оставшиеся не у дел машины Париж передал Киеву. Тому возражать не приходится - берет, что дают.

При этом украинские военные не скрывают недовольства европейской техникой. В придачу к общей ненадежности, доставшиеся им "Супер Пумы" сильно изношены.

18 января 2023 года Airbus H225 с руководством украинского МВД на борту упал на детский сад в Киевской области. Погибли 14 человек - в том числе ребенок, - 25 были ранены.