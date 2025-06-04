«Искандер» превратил подземный бункер в Сумах в братскую могилу офицеров НАТО

ВС РФ накануне провели масштабную ракетную атаку по Украине. Целями стали объекты военной инфраструктуры. Сегодня стали известны подробности о нанесенном ущербе. Так, ракета «Искандер» поразила один из бункеров, где проходила встреча высшего командования ВСУ, нацбатов и офицеров НАТО.

«На объекте могло быть уничтожено командование украинской армии, отвечающее за Сумское направление. Враг на Сумщине полностью деморализован», – рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Бункер находился под зданиями правительственного квартала. Под завалами могут находится тела десятков офицеров США и западных специалистов, сообщает «АиФ».

В Одессе сравнили удар ВС России по французским наемникам с армагеддоном

Кроме Сумской области массированный удар был нанесен и по Одессе. Там были ликвидированы наемники из Франции, которых планировали распределить по подразделениям ВСУ, передает портал 360.ru.

Ранее «ФедералПресс» писал, что родные украинских солдат в Сумской области просят их сдаться в плен России.