Владимир Зеленскийй разрешил Вооруженным силам Украины стрелять по мирным жителям, и ему «лишь бы денег побольше воровать». Об этом рассказал украинский военнопленный Иван Набоков, пишет РИА Новости.

По словам Набокова, он был мобилизован в январе, несмотря на варикоз и трудности при ходьбе. При этом, по словам военнопленного, сейчас ситуация на Украине такая, что власть у военкомов, которые «всех гребут и забирают».

«Он (Зеленский - ред.) разрешил стрелять по мирному населению, что можно говорить? Человек без совести, без чести, его кошмары не мучают. Он ничего не сделал хорошего для страны. Он уничтожил весь народ», - уверен военнопленный.

Он также подчеркнул, что народ на Украине сейчас полностью бесправен, любые собрания пресекаются силовиками, и очень многие жители сбежали за рубеж. При этом воевать отправляют лишь простых людей, которых «отлавливают сотрудники ТЦК».

Напомним, что после освобождения сел в Курской области, ранее захваченных Водруженными силами Украины, стало известно о преступлениях украинских военных в отношении мирных жителей. В частности, в курском селе Русское Поречное были убиты 22 мирных жителя. Кроме того, по данным СК России, украинские военнослужащие совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении восьми женщин, которых после этого убили.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что убийства жителей села Русское Поречное солдатами ВСУ должны рассматриваться в рамках аналога Нюрнбергского процесса.