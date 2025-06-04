Российские войска нанесли комплексный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«(...) поражены склады боеприпасов и контрольно пропускные пункты. (...) атакованы мобильные группы ВСУ. Лобковое, Малая Токмачка — удары по местам дислокации наемников», — заявил он.

По предварительной информации, на подконтрольной ВСУ части территории Запорожской области ликвидированы два склада горюче-смазочных материалов, три пункта управления и несколько единиц техники.

Ранее Лебедев рассказал, что российские войска нанесли удар по подразделению ВСУ с французскими наемниками под Одессой. В подразделении находилось до 50 военнослужащих.