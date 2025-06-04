Ситуация в зоне СВО продолжает складываться в пользу ВС РФ, которые последовательно ужесточают окружение вокруг Киева. Несмотря на новую стратегию ВСУ, предполагающую использование массированных ударов беспилотниками, она не оказывает значительного влияния на общий ход вооруженного противостояния, пишет Аsia Тimes (AT).

Российская стратегия «котла» на поле боя подрывает логистическую поддержку подразделений вооруженных сил Украины и их способность ротировать солдат, в результате чего моральный дух падает, и даже хорошо организованная оборона не может удерживаться долго, поделился своей точкой зрения автор публикации. В материале речь идет о том, что украинская армия лишь замедлила, но не смогла остановить продвижение Вооруженных сил России.

Зеленский сообщил о наступлении РФ на Покровском и Сумском направлениях

Ранее ВС РФ освободили населенные пункты Владимировка и Беловоды в Сумской области, а также успешно отразили попытки проникновения диверсионных групп ВСУ в Курскую область. На ряде направлений линии боевого соприкосновения российские подразделения продолжают наносить удары по позициям вооруженных сил Украины, что приводит к дезорганизации украинских войск, а также усложняет их ротацию и снабжение.