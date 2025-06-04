Удар Украины по аэродромам не отразился на превосходстве России в СВО, пишет Politico.

"По сути, расчеты не в пользу Украины", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По информации издания, бывшей советской республике становится все сложнее противостоять Российской Федерации в воздухе на фоне наращивания Москвой производства БПЛА и баллистических ракет. Помимо этого, вооруженные силы Украины испытывают проблемы из-за нехватки систем противовоздушной обороны Patriot.

Украинские диверсии заставят решить давно назревшую проблему

В воскресенье Министерство обороны РФ проинформировало, что Киев совершил террористический акт с использованием FPV-дронов против аэродромов, расположенных в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки украинской стороны были отражены. По данным российского военного ведомства, возгорания в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, погибших среди персонала нет.

Ответственность за удар взял на себя Владимир Зеленский.