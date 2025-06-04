Группировка «Север» развивает наступление в Сумской области под прикрытием бойцов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. О работе уникального расчета БПЛА и о том, что происходит на этом направлении, рассказали РИА Новости.

По словам бойцов, они работают там, куда невозможно доехать на транспорте, так как его просто сожгут, однако пешком можно добраться относительно спокойно, прячась от украинских дронов «в зеленке».

«Самое сложное - весь этот путь преодолевать с оборудованием: «птицы», батареи, генераторы, бензин. Через лес, поля, болото», - отметил оператор БПЛА с позывным Степ.

Бойцы расчета прикрывают пехоту, следя, чтобы «над ними не летало ничего вражеского», а если что-то удается засечь, то сбивают либо дронами-камикадзе, либо сбрасывают веревки, которые путаются в винтах.

«В общем, ключевая задача - сделать все, чтобы наши штурмовые группы «затекали» максимально безопасно (…) На той неделе один из населенных пунктов был за ВСУ, а сегодня туда заходят группы закрепления, организуются точки эвакуации. Противник держится за свои позиции, однако наши идут на опережение - благодаря в том числе и эффекту неожиданности. Мы, в свою очередь, двигаемся за штурмовиками», - пояснил Степ.

Дроны расчета также время от времени летают и над позициями Вооруженных сил Украины, чтобы вычислить точки взлета. При этом боевой опыт у каждого здесь разный. «Альпинист» в группе с марта, а «Физрук» воюет с 2024-го и сначала был в снайперской группе. Замкомвзвода «Боцман» был мобилизован в 2022 году и участвовал в штурмах на Донецком направлении.

«Наш расчет очень важен. Помимо FPV, тут много разведчиков самолетного типа. Общими усилиям уничтожаем их. Те, кто на постах, докладывают обстановку, что позволяет оперативно определить маршрут разведчика», - рассказал он.

Российские военные отметили, что «по ту сторону фронта стягивают элиту» и «хорошо окопались», однако штурмовики берут один опорный пункт за другим. При этом украинцам предлагают сдаться, но они «ни в какую».

«Под нашим натиском они отходят, а мы давим фронт все дальше», - подчеркнул командир штурмовой группы с позывным Джади.

А штурмовик Монах обратил внимание на то, что российские военные «не раз слышали стрелкотню по убегающим ВСУ, то есть по ним открывали огонь свои же».

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области. Также российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Искрисковщина и Садки Сумской области.