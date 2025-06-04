Появились кадры сожженного "Геранями" завода биоэтанола в Сумах

В ночь на 4 июня ударные БПЛА "Герань" уничтожили завод по производству биоэтанола в Сумах.

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Местные власти сообщили о прилете 12 дронов, повреждении производственных помещений и цистерн с готовой продукцией. Оперативные службы публикуют фото крупного пожара, возникшего после удара, выгоревших цехов, искореженных емкостей и разлитого биотоплива.

Биоэтанол - модное топливо на растительной основе. В свете европейского тренда на "зеленую энергетику" Украина тоже занялась выделкой горючего из картофеля, сахарной свеклы и целлюлозы. В частности, под производство биоэтанола в Сумах переделали местный сахарный завод.

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3 июня депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая призвала жителей Сумской области эвакуироваться из-за наступления русской армии.