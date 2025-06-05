Испания блокирует увеличение военных расходов НАТО

Правительство Испании в настоящий момент блокирует возможность достижения консенсуса в НАТО по одобрению процентного увеличения военных расходов. Об этом сообщила газета ABC.

По ее информации, Мадрид даже не согласен с принципом установления определенного процента оборонных инвестиций относительно ВВП. Как пишет издание, проходящая 5 июня встреча министров обороны стран НАТО в Брюсселе станет последней перед саммитом альянса в Гааге. Предполагалось, что обязательство одобрить целевой показатель в 5% ВВП будет уже окончательно согласовано. Как указывает газета, хотя некоторые страны открыто говорят о сложностях в достижении этой цифры, Испания является единственным государством, которое в настоящий момент выступает против.

Если председатель правительства королевства Педро Санчес не изменит свою позицию, ему, вероятно, придется столкнуться с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Гааге, считает издание. По его версии, главная миссия генсека НАТО Марка Рютте сейчас заключается в сохранении связей между Соединенными Штатами и европейских союзниками.

Саммит НАТО в Гааге состоится 24-25 июня. Ожидается, что на нем странам альянса будет предложено повысить целевой уровень своих военных расходов с нынешних 2% до 5% ВВП, как того ранее потребовал Трамп. Согласия по поводу увеличения трат на оборону среди стран НАТО нет: в случае повышения военных расходов они будут вынуждены сократить социальные обязательства, что грозит ухудшением внутриполитической ситуации и масштабным экономическим кризисом.

В апреле премьер Испании сообщил, что власти одобрили план, направленный на увеличение расходов на оборону и безопасность до 2% ВВП уже в 2025 году. Ранее Мадрид обещал достичь этого целевого показателя к 2029 году. Для того, чтобы сделать это, королевство планирует выделить более €10,4 млрд.