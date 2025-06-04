Атаки ВСУ: какие российские регионы оказались под угрозой 4 июня?

Сегодня ночью на территории нескольких российских регионов была объявлена ракетная опасность, а дежурными средствами ПВО уничтожены украинские беспилотники. Какие регионы подверглись угрозе, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи были перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«Четыре БПЛА – над территорией Республики Крым, два БПЛА – над территорией Курской области, один – над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении военного ведомства.

Ракетная опасность

Угроза ракетной атаки объявлялась ночью на территории ряда российских регионов, в том числе и на Черноморском побережье, пишет ТАСС.

«Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена «Ракетная опасность». Существует угроза падения ракет», - сообщило МЧС России в 23:13 мск в своем приложении.

Спустя три часа появилось уведомление об отмене ракетной опасности на Черноморском побережье.

Воздушную опасность также объявили в Липецке в 23:17 мск, а опасность атаки беспилотников в городе Елец и Елецком микрорайоне - в 0:46 мск, обе опасности отменили в 6:25 мск, отмечает РИА Новости.

Пожар в Курской области

Опасность атаки БПЛА была объявлена и на всей территории Курской области в 22:27 3 июня. Соответствующее сообщение распространил в своем Telegram-канале оперативный штаб правительства региона.

Жителей призвали к бдительности и предупредили, что «силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки». Отбой опасности был объявлен в 6:55. В оперштабе отметили, что ночью были сбиты два украинских БПЛА самолетного типа.

По данным местных жителей, которые приводит Telegram-канал Shot, несколько взрывов прозвучали в районе Рыльска и села Крупец около 23:00 3 июня. https://t.me/shot_shot/81918

«На месте падения обломков одного из дронов, в районе жилых домов, начался пожар. Официальной информации о последствиях и пострадавших пока не было», - уточнило издание.

Напомним, что 2 июня девять регионов России подверглись атаке украинских беспилотников, были сбиты 162 дрона. В результате атаки по поселку Пролетарский Ракитянского района Белгородской области был полностью разрушен частный дом, погибла местная жительница. Один человек пострадал в Лебедянском районе Липецкой области.