В Одессе сравнили удар ВС России по французским наемникам с армагеддоном

Удары российской армии по расположению французских наемников в Одессе можно сравнить с армагеддоном. Об этом заявила одна из местных жительниц, записав видео со звуками канонады.

На кадрах одесситка стоит возле окна, за которым слышны взрывы и стрельба.

"Полвторого ночи, в Одессе армагеддон просто. Все горит, все пылает, все взрывается", - описала она происходящее.

Женщина отметила, что это происходит уже вторую ночь подряд.

Ранее подполье сообщало, что российские военные в ночь с 3 на 4 июня нанесли удар по объектам ВСУ в Одессе. В частности, было поражено подразделение с французскими наемниками - по предварительным данным, оно насчитывало до 50 человек.

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В ночь со 2 на 3 июня в Одессе также гремели взрывы от ударов "Гераней". По данным подполья, тогда был поражен склад с партией БПЛА - либо на реактивных двигателях, либо с увеличенной дальностью поражения.