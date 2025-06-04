Британия увеличит поставки беспилотников Киеву

Планы Лондона увеличить количество беспилотников, поставляемых Киеву, в десять раз предусматривают передачу 100 тыс. единиц в течение 2025 года.

Великобритания планирует увеличить объем поставок беспилотников на Украину с 10 тыс. в 2024 году до 100 тыс. в 2025 году, передает РИА «Новости». В пресс-релизе министерства обороны Британии отмечается, что на эти цели выделят рекордные 350 млн фунтов стерлингов, что превышает 474 млн долларов.

Данная инициатива станет частью общей военной поддержки Киева со стороны Лондона, общий объем которой в 2025 году достигнет 4,5 млрд фунтов стерлингов. В министерстве подчеркивают, что масштабные поставки беспилотников – это десятикратное увеличение по сравнению с 2024 годом.

В документе также говорится, что министр обороны Британии Джон Хили на заседании контактной группы по обороне Украины объявит еще о 247 млн фунтов стерлингов дополнительных инвестиций для обучения украинских военных. Кроме этого, с начала 2025 года Киеву будет передано 140 тыс. единиц боеприпасов.

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