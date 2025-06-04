Су-34 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

Сверхзвуковой истребитель Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Российский истребитель нанес удар авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по заданным координатам. Когда разведка подтвердила уничтожение цели, экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск «Центр» нанесли поражение силам трех механизированных, штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также силам бригады теробороны и бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Новониколаевка, Новоэкономическое, Яблоновка, Новоторецкое, Алексеевка, Петровское и Полтавка ДНР.

По данным Минобороны, на этом направлении ВСУ потеряли до 535 военнослужащих. Также украинские силы лишились трех боевых бронированных машин, четырех автомобилей и шести артиллерийских орудий.