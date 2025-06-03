В Литве отвергли заявления Зеленского об опасности учений России и Белоруссии

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас выразил сомнение в достоверности заявлений Владимира Зеленского относительно военных учений «Запад», которые проводят Россия и Белоруссия.

«Я не знаю, какой информацией располагает украинская разведка… но та информация, которая есть у нас, не несёт никаких дополнительных угроз», — приводит Sputnik Литва слова премьера.

В связи с этим премьер призвал общественность не поддаваться панике и не волноваться без причины.

По его словам, учения, несмотря на их масштаб и ряд других факторов, не представляют угрозы ни для Литвы, ни для региона в целом.

Ранее стало известно, что манёвры учений «Запад-2025» в Белоруссии пройдут вдали от западных границ.