Владимир Зеленский провел перестановки в руководстве ВСУ

Владимир Зеленский провел ряд перестановок в руководстве ВСУ. Об этом он сообщил в опубликованном в Telegram-канале видеообращении.

Так, командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый возглавил Объединенные силы.

"Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенных сил", - сказал Зеленский.

Сухопутными войсками, по его словам, будет заниматься "другой человек".

Отметим, что Драпатый в минувшее воскресенье, 1 июня, заявлял об уходе в отставку. По его словам, решения связано с ракетным ударом ВС России, поразившим одно из учебных подразделений украинских Сухопутных войск - 239-й полигон.

Зеленский также заменил ряд командующих.

В частности, Роберт "Мадьяр" Бровди сменил Вадима Сухаревского на посту главы Сил беспилотных систем.

Сменился и командующий Десантно-штурмовыми войсками. Пост Игоря Скибюка занял Олег Апостол.

С занимаемой должности также уволили командующего Нацгвардией Александра Белоуса.