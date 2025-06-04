Продолжая поддерживать Украину, НАТО фактически поддерживает террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории России, заявил американский журналист Кайл Ансалоне в эфире YouTube.

По его словам, Североатлантический альянс оправдывает и одобряет эту безрассудную атаку, которая произошла в воскресенье.

Украине предсказали ухудшение положения после атак на российские аэродромы

«Они рискуют глобальным ядерным конфликтом, который прикончит нас всех», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что подрыв железнодорожных участков и мостов в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракт.