В Харькове "Герани" ударили в подразделение из осужденных

Одной из целей ночного налета "Гераней" на Харьков стал пункт временной дислокации подразделения ВСУ, сформированного из преступников. По распространенной на Украине схеме они подписали "контракт в один конец" в обмен на условно-досрочное освобождение.

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"Об этих зэках агентура сообщала уже пару недель. Их часто можно было увидеть на рынке и в магазинах в районе Холодной горы", - пишет координатор подполья Сергей Лебедев.

Еще несколько БПЛА уничтожили цех по сборке дронов для украинской армии. Его продукцию вывозили раз в три дня и удар был нанесен как раз в момент, когда предприятие было забито готовой продукцией. Не без помощи подполья, надо полагать.

Известно о серии попаданий по военным объектам в Изюме.