Шесть БПЛА уничтожены над Белгородской областью

Шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области. Дроны уничтожены в период с 11.00 до 19.00 по московскому времени вторника, 3 июня, сообщило Министерство обороны России.

Ведомство уточнило, что ликвидированные БПЛА – самолетного типа.

Ранее губернатор Белгородской области сообщал о троих пострадавших в результате ударов вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам главы региона, двое мужчин пострадали в селе Таварово – дрон атаковал коммерческий объект. Третья пострадавшая – женщина из села Новая Нелидовка – получила многочисленные ранения в результате удара БПЛА по частному дому.