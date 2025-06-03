Ермак рассказал Келлогу о переговорах с РФ в Стамбуле

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился в Вашингтоне со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом и рассказал ему о прошедших 2 июня переговорах с РФ в Стамбуле.

"В Вашингтоне вместе с командой встретился с <...> Китом Келлогом. Обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле", - написал Ермак в своем Telegram-канале.

При этом накануне переговоров в Стамбуле в офисе Зеленского выражали надежды на участие Келлога или других делегатов от США и Европы. Однако руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что переговоры должны вестись непосредственно между Москвой и Киевом.

Ермак в беседе с Келлогом также поднял вопрос военной помощи Киеву. Ранее Зеленский жаловался, что Украина готова заплатить США $15 млрд за 10 систем Patriot, однако Вашингтон отказывается продавать установки.