Заместитель начальника штаба Сухопутных войск США Джозеф Райан, выступая на конференции, организованной вашингтонским Центром за новую американскую безопасность, заявил, что военные Соединенных Штатов извлекают уроки из боевых действий на Украине и на основе полученной информации оценивают потенциальный конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщает ТАСС.

«Мы пытаемся провести определенную экстраполяцию. Оценить происходящее в Индо-Тихоокеанском регионе и то, как сегодняшние вызовы на Украине и в России были бы применимы в отношении боевых действий в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал Райан.

Он добавил, что США также пытаются экстраполировать это в качестве примера на южную границу. По словам Райана, американские военные содействуют службам, стремящимся не допустить проникновения в США нелегальных мигрантов через границу с Мексикой. Кроме того, американские военные стараются использовать уроки, извлеченные на Украине, в других военных конфликтах сейчас или в будущем, например, на Ближнем Востоке.

Райан заверил, что Пентагон стремится к реформированию Сухопутных войск США.

2 июня телеканал CNN сообщал, что министр обороны США Пит Хегсет регулярно информировал о ходе диверсионной операции Украины на территории Российской Федерации, однако не контактировал с Киевом по этому вопросу.