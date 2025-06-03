В Индии заявили, что операция против Пакистана не завершена

Индии следует сохранять бдительность из-за незавершившейся операции «Синдур» против Пакистана, отметил начальник индийского штаба обороны генерал Анил Чаухан в эфире телеканала ANI.

Индия начала военную операцию «Синдур» 6 мая. Она была направлена против инфраструктуры в Пакистане, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую».

15 мая Индия и Пакистан объявили о возобновлении режима прекращения огня. Позже индийские сухопутные силы заявили, что у этого режима отсутствует дата окончания срока.

«Операция «Синдур» еще не завершена, она продолжается. Это временное прекращение боевых действий. Необходимо сохранять бдительность», — подчеркнул Чаухан.

Военачальник заметил, что Индия не желает вступать в затяжной конфликт с Пакистаном. Это обусловлено тем, заметил он, что что ведение боевых действий «требует больших расходов».