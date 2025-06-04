Командир «Нормандии — Неман» заявил о большом количестве желающих вступить в отряд

В российско-французский добровольческий отряд «Нормандия — Неман» приходит множество заявок на вступление со стороны добровольцев. Об этом в беседе с ТАСС рассказал командир отряда Сергей Мюнье.

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«У нас еще с начала СВО было много заявок, а так, конечно, благодаря освещению в медийном пространстве нам сейчас поступает большое количество заявок поступить на службу конкретно в подразделение «Нормандия — Неман», — сказал он.

По словам Мюнье, сейчас отряд является небольшим подразделением, которое специализируется на БПЛА.

«С потоком кандидатур нам нужно думать о расширении, требуется и база подготовки, и база для обучения русскому языку. Чтобы принять французских граждан, нам нужно расширяться и, возможно, переходить в более автономный отряд», — добавил Мюнье.

«Нормандия — Неман» воюет в составе казачьей разведывательной бригады «Терек» 1-го штурмового отряда Добровольческого корпуса.

В «Нормандии-Неман» раскрыли число вступивших в ВСУ французских наемников

До этого Мюнье заявил, что более 100 граждан Франции принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемников.

Ранее основатель «Нормандии — Неман» рассказал историю создания подразделения.